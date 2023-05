Balão cai sobre avião e pega fogo em aeroporto no Rio de Janeiro

Um balão caiu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e pegou fogo logo após a queda. O incidente aconteceu neste domingo (14).

O balão caiu em cima de um avião que estava estacionado abastecendo. Agentes que trabalham no aeroporto conseguiram controlar o fogo rapidamente.

Este é o segundo final de semana seguido com queda de avião no Aeroporto Santos Dumont. No dia 7, um balão caiu na pista e provocou o pouso de outra aeronave que pretendia aterissar.

O Corpo de Bombeiros lançou uma campanha neste mês contra os balões.Com vídeos reais, a corporação mostra as consequências trágicas dessa prática.