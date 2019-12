Banda La Fúria inicia seu projeto de Verão com show no Jardim dos Namorados

A banda baiana de pagode La Fúria inicia hoje seu projeto com os ensaio de Verão. O grupo comandado por Bruno Magnata apresenta o Oi, Segunda, que acontecerá em três edições durante o mês de dezembro, sempre às segundas-feira, no espaço Vila Jardim dos Namorados, na Pituba.

Para essa primeira edição, a banda recebe como convidados Maneirinho do Recife, que emplacou canções de brega funk como Chapuletei e Dally, e o grupo de samba Sepá Samba, que faz a abertura do show. No seu repertório, Magnata apostas nos sucessos do La Fúria já conhecidos pelo público, como Tchau Pra Quem Namora, Manuel, Baby Alô e a que batiza o evento, Oi, Fake.

“Estou muito animado e ansioso para mostrar o que a La Fúria está preparando para este projeto”, revelou Bruno, que acredita que agora a banda esteja passando por um processo de renovação, principalmente, depois da gravação do primeiro DVD, que aconteceu em outubro, na Arena Fonte Nova.

Serviço

O quê: Oi Segunda: ensaio de Verão da La Fúria

Quando: nesta segunda (9), a partir das 21h

Onde: Vila Jardim dos Namorados (Villa Hall)

Ingresso: R$60 | R$30

Venda: site do sympla