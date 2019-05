Bandidos explodem caixas eletrônicos em Nova Soure; ataque é o 13º do ano na Bahia

Um grupo de pelo menos cinco homens explodiu dois caixas eletrônicos de postos bancários na madrugada desta sexta-feira (3), em Nova Soure, cidade de 24 mil habitantes, no nordeste da Bahia.

Os caixas eletrônicos, que ficam perto de uma praça no centro da cidade, são aqueles considerados 24h, que fazem atendimento gerais de diversos bancos. Na explosão, o estabelecimento teve a frente destruída, parte do teto desabou e pedaços de concreto ficaram espalhados no local.

Segundo a Polícia Civil, os bandidos fugiram em seguida e, para evitar que fossem alcançados pelos policiais, espalharam objetos perfurantes pela via. Eles fugiram numa caminhonete não identificada.

A quantia levada pelos bandidos não foi revelada pela polícia. Não houve feridos na ação e ninguém foi preso.

Outro caso

Essa é a segunda explosão de caixas eletrônicos na Bahia em dois dias. Na madrugada desta quinta (2), o alvo foi uma agência do Banco do Brasil em Barreiras, oeste do estado. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação de dois homens que explodiram dois caixas eletrônicos.

A unidade foi fechada e não tem previsão de ser reaberta, segundo informou o BB em comunicado.

Agora, são 13 ataques a bancos no estado só este ano, de acordo com o Sindicato dos Bancários.