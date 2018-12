Bandidos fazem servidores de posto de saúde como reféns na Santa Cruz

Após um tiroteio com a polícia, bandidos invadiram o Centro de Saúde Osvaldo Caldas Campos, no bairro de Santa Cruz, que fica no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no final da tarde desta segunda-feira (10), e fazem os servidores e colaboradores da unidade de reféns.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura (Secom PMS), policiais estão no local tentando convencer os criminosos a liberaram os 15 servidores, pelo menos, que encontram-se sob a mira de armas.

Ainda conforme a Secom PMS, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acompanha o desenrolar do caso.

O Departamento de Comunicação Social (DCS) da PM informou que divulgará detalhes sobre a ocorrências assim que possível. Mais informações em instantes.