INSEGURANÇA

Ônibus não entram no final de linha de Pernambués após dois coletivos queimados

“A categoria está apavorada", diz representante do sindicato

Depois de dois ônibus terem sido incendiados em Pernambués , na tarde desta sexta-feira (3), os rodoviários fazem agora o final de linha na Rua Conde Pereira Carneiro, onde está localizada a 1ª Companhia Independente, unidade da Polícia Militar do bairro. A mudança aconteceu nas primeiras horas deste sábado (4), segundo o Sindicato dos Rodoviários.

“A categoria está apavorada. É o terceiro caso de ônibus incendiado em duas semanas. A situação só será retomada quando os rodoviários se sentirem seguros”, declarou o diretor de comunicação do sindicato, Daniel Mota. Há uma semana, um coletivo foi queimado no bairro de São Cristóvão, depois que a polícia matou dois homens durante um confronto.

O final de linha de Pernambués fica entre a Rua Escritor Édison Carneiro e Largo da Ventosa, mas o ataque aconteceu no trecho da Madeireira Brotas, onde, na manhã deste sábado, havia uma unidade móvel da PM. “Mas o que aconteceu ontem, repercutiu no bairro todo”, disse Mota.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a categoria está amedrontada também com a situação na localidade de Vila Verde, onde, nesta sexta, os ônibus deixaram de circular após um homem ter sido baleado durante o confronto entre duas facções. A entidade pede que a Secretaria de Segurança Pública (SSPBA) crie um gabinete de crise. “Já sabe que toda vez que tem uma operação em determinadas comunidades pode haver uma represália à categoria, porque os órgãos de segurança não atuam de forma conjunta e ocupam essas localidades?”, argumentou Mota.

O prejuízo com a destruição dos ônibus vai além da remoção da carcaça. “Neste ano, já são 15 trabalhadores, porque estão parados nas garagens e podem ser demitidos, porque a maioria desses ônibus não tem seguro, ou seja, não são repostos. E nessa situação, quem perde com tudo isso é a cidade, as empresas e a categoria”, disse Mota.