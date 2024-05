MUSSURUNGA

Tiroteio deixa homem ferido em Vila Verde; ônibus suspendem circulação

Vítima foi ferida na perna e socorrida para unidade de saúde

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 10:35

Pixações na Vila Verde Crédito: Reprodução

Uma troca de tiros em Vila Verde, no bairro de Mussurunga, na manhã desta sexta-feira (3), deixou um homem ferido. Por conta do episódio de violência, os ônibus suspenderam circulação na região. A localidade é a única com controle do Comando Vermelho em região dominada pelo Bonde do Maluco (BDM).

A Polícia Militar confirmou que recebeu denúncias de que havia homens armados trocando tiros na área e o ferido foi socorrido por populares a uma unidade de saúde da região.

"Buscas, abordagens e o reforço de patrulhamento estão sendo realizados na região, mas até o momento ninguém foi preso", informou a PM, em nota.

Enquanto isso, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os coletivos seguem pela Estrada Velha do Aeroporto sem acessar a Vila Verde. Agentes da pasta monitoram a circulação dos ônibus na região.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários para saber se há previsão de retorno de circulação dos ônibus, mas não recebeu resposta.

Controle do tráfico por facções acirra violência

Já há alguns meses quem vive pem Vila Verde não tem sossego e perde as contas de quantos tiroteios já aconteceram. Dois homens foram encontrados mortos no último dia 24 na localidade de Vila Verde, nas imediações do bairro de Mussurunga, em Salvador.

Segundo informações preliminares, as vítimas foram identificadas como Gabriel Santana da Hora Santos, 16 anos, e Walace Cerqueira dos Santos, que não teve a idade informada. A Polícia Civil (PC) não confirmou oficialmente a identidade das vítimas.

O controle da localidade de Vila Verde, nas imediações do bairro de Mussurunga, é disputado entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV). De acordo com um policial, a Vila Verde é o único local controlado pelo CV na região.

“A gente acredita que as mortes tenham sido causadas pelo conflito entre as facções. Todas as localidades ao redor da Vila Verde são controladas pelo BDM. Com a intensificação das ações do CV para aumentar o controle na região, os conflitos aumentaram nos últimos dias”, afirmou um policial na época. A informação não é confirmada oficialmente pela polícia.