Bandidos matam adolescente em Arembepe e são mortos em confronto com a polícia 

Após matarem a tiros um adolescente de 16 anos, na localidade do Sangradouro, em Arembepe, no municípío de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), pelo menos 12 bandidos trocaram tiros com policiais militares e quatro acabaram mortos. Os criminosos foram socorridos para o Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram horas depois.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 59ª Companhia Independente de PM (CIPM/Vila de Abrantes) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) por volta das 10h de segunda-feira (10), com a informação de um homicídio no local. Os PMs encontraram o corpo do adolescente, vítima de disparos de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e o caso encaminhado para investigação da Polícia Civil.

No entanto, ainda na segunda-feira, no período da tarde, por volta das 15h30, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 59ª CIPM e da Rondesp/Região Metropolitana de Salvador realizaram uma operação conjunta na região na busca por uma quadrilha que ostentava armas de fogo na mesma localidade do Sangradouro.

A PM utilizou um drone para identificar o grupo armado. Ao se aproximarem dos bandidos, foram recebidos a tiros. No revide, já em confronto, ainda de acordo com a versão policial, alguns dos criminosos conseguiram fugir pela BA-099 e se esconderam num condomínio residencial, onde houve novamente troca de tiros. Dois homens foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram e morreram.

Em seguida, os PMs identificaram o restante dos criminosos escondidos em um conjunto de casas e houve outra troca de tiros - outros dois suspeitos foram atingidos. Ambos também foram socorridos para a mesma unidade hospitalar, onde os óbitos foram atestados pela equipe médica.

O CORREIO esteve no Hospital Menandro de Farias, e verificou que os quatro homens deram entrada na unidade sem identificação. Todos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador.

A reportagem apurou ainda que entre os mortos estava um dos lideres do tráfico na região, conhecido como Nenem, ligado a facção Comando da Paz (CP). Procurada, a SSP não confirmou a identidade dos criminosos.

A PM informou ainda que durante a operação foram apreendidas quatro armas de fogo (três revólveres e uma pistola), munições de diversos calibres, um carregador com capacidade para quinze cartuchos, além de uma corrente e um relógio. O fato foi registrado na Corregedoria Geral da PMBA.

