Bárbara Paz relembra grave acidente: ‘Morri em 25 de dezembro de 1992’

Bárbara Paz emocionou seus seguidores ao relembrar uma das mais dolorosas histórias da sua vida. No Natal de 1992, quando ela tinha 17 anos, a atriz sofreu um gravíssimo acidente de carro. Desde então, a data é lembrada com dor por ela.

No seu Instagram, ela relembrou aquele dia e detalhou seu sofrimento. “Morri dia 25 de dezembro de 1992. Num Chevet branco ao som de ‘Erótica’ da Madonna. Não gosto daquelas pessoas que acordam sempre felizes. Aquelas que postam fotos sorrindo. Como se o mundo fosse feliz. Odeio Natal. 434 pontos, espessura, tamanho, pó de vidro. Rasgo. Corte. Fratura. Exposta. Dentes, mandíbula. Reza. Álcool”, escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.

“Traumatismo craniano, perda da consciência/desmaio; dor de cabeça intensa; sangramento na cabeça, pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido; diminuição da força muscular; sonolência; dificuldade na fala; alterações na visão e na audição; perda de memória; tento medir o tamanho. Rasgo de orelha direita até a boca. Pele suspensa por um nervo. Dentes expostos. Do lado esquerdo? Rasgo do olho até a boca”, completou ele, ao citar as sequelas físicas do acidente.

A atriz também citou a perda dos pais. Seu pai morreu quando ela tinha apenas 6 anos, e sua mãe alguns meses antes de sofrer o acidente.

Impactado com o texto, o ator Matheus Solano comentou a publicação. “Um história tão forte que tenho imagens vivas dela na minha cabeça, mesmo não a tendo vivido”, escreveu. “Sua história é sua fortaleza. Você é fod*, Bárbara! Amo você”, disse Giovanna Lancellotti.

O longo texto publicado por Bárbara é um dos trechos do seu livro, o “Livro B”.