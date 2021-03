Barcelona é eleito o melhor time da última década pela IFFHS

O Barcelona é o melhor time de futebol da última década (2011 até 2020). A afirmação é da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês), que divulgou o ranking dos melhores clubes no mundo e colocou a equipe catalã em primeiro.

É a segunda vez seguida que o Barça 'ganha' o prêmio. O time havia sido o campeão no período entre 2001 e 2010 - e, com isso, se torna também o melhor do Século XXI.

Na última década, o clube foi avassalador na conquista de títulos. Ao todo, foram 21 taças: seis edições do Campeonato Espanhol, duas Ligas do Campeões, cinco Copas do Rei, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Espanha.

Além do número de troféus, a IFFHS leva em conta as competições disputadas pelo clube e o resultado - se foi vitória ou empate. Os torneios de mais peso são a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

Criada em 1984, a IFFHS é uma organização reconhecida pela Fifa e responsável por organizar estatísticas do futebol. Segundo o cálculo, o Barcelona somou 2.877 pontos, mais do que o rival Real Madrid (2.782) ou o Bayern de Munique (2.594,5). No top 5, também aparece o Paris Saint-Germain (2357) e o Atlético de Madrid (2302).

O clube catalão também havia sido indicado pela federação de estatísticas como o melhor time do mundo nos anos de 2011, 2012 e 2015. Já o Real foi o primeiro colocado em 2015 e 2017, enquanto o Bayern venceu em 2013 e 2020.

O melhor colocado no ranking entre os brasileiros é o Grêmio, na 14ª posição, com 1895 pontos. O tricolor gaúcho, aliás, é o primeiro fora dos clubes da Uefa a aparecer na lista. O Flamengo é o 33º, com 1590 pontos, e o Corinthians fecha o top 3 nacional, em 35º, com 1577 pontos.

Veja o ranking dos melhores times da América do Sul na última década: