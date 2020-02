Barcelona mira atacante brasileiro como reforço na temporada

Desfalcado com as lesões de Suárez, afastado até abril, e Dembélé, que passará por cirurgia, o Barcelona se movimenta para buscar um reforço no ataque. E, segundo a imprensa espanhola, o candidato mais cotado é um centroavante brasileiro: Willian José.

O jogador, atualmente, está na Real Sociedad - que eliminou o Real Madrid da Copa do Rei, na última quinta-feira (6). Para contratar o atacante, porém, o Barça precisa de uma aprovação da Federação Espanhola (RFEF). Tudo depende do tempo de recuperação de Dembelé.

O período de transferências foi encerrado e, pelas regras do futebol espanhol, um time só pode adquirir um reforço nesta época se provar que a lesão de seu atleta durará mais que cinco meses - e que ele se machucou quando a janela já estava fechada.

Dembelé será operado na próxima terça-feira (11), na Finlândia, depois de sofrer uma ruptura completa no tendão do bíceps femoral na coxa direita. Se o tempo estimado para a volta aos gramados for igual ou maior que o mínimo, a Federação pode liberar a contratação de um substituto. Há ainda uma outra regra: que o reforço seja "federado" na Espanha - ou seja, que não precise de um certificado internacional de transferência.

A cláusula de rescisão de Willian José, 28 anos, é de € 70 milhões (cerca de R$ 331 milhões). Além dele, o Barcelona ainda vê com bons olhos Ángel, do Getafe, Loren, do Betis, e Lucas Pérez, do Alavés.

Atualmente, sem Suárez e Dembélé, o clube catalão tem como opções de ataque apenas Messi, Ansu Fati, Griezmann e Álex Collado - este último, do Barça B.