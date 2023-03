Barroso é internado para cirurgia de emergência; segue em observação na UTI

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, de Brasília. O magistrado teve dois episódios de obstrução intestinal e passou por uma cirurgia de emergência.

Barroso havia sido internado no fim de fevereiro para um procedimento de fechamento de hérnia incisional, ocasionada por uma cirurgia anterior.

Segundo a assessoria de imprensa do STF, a recuperação do ministro “segue dentro do esperado” e, em breve, ele “deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O acompanhamento do ministro é feito pelos médicos Cassio Gontijo, do Sírio Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, que se deslocou de São Paulo para realizar a terceira cirurgia no ministro.