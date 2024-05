RODRIGO DANIEL SILVA

Jerônimo já passou mais de um mês fora do Brasil

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai embarcar, no final de semana, para Bruxelas (Bélgica) e Amsterdã (Holanda). Será a quarta viagem internacional do petista em menos de um ano e meio de governo.

Desta vez, Jerônimo ficará 10 dias fora do Brasil. Em março do ano passado, ele viajou para a China e ficou 21 dias. Em novembro e dezembro de 2023, esteve em Dubai por oito dias. Já, em fevereiro deste ano, ele viajou para Barcelona (Espanha), onde permaneceu durante seis dias.

Com viagem para Bruxelas e Amsterdã, Jerônimo somará 45 dias fora do Brasil. O governo ainda não divulgou detalhes da agenda do governador nos dois países. Da bancada de oposição, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) disse que tem faltado “efetividade” nas missões internacionais do petista.