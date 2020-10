'Batia um arrependimento', diz Lisandra Souto sobre abandonar carreira de atriz

Lisandra Souto disse que se arrependeu em alguns momentos de ter deixado a carreira de atriz para se dedicar à família. Ela contou que precisou escolher entre a TV, onde estava em ascensão, e o tempo para si mesmo, o marido de então, o ex-jogador Tande, e os filhos Yasmin e Yago, que hoje têm 20 e 17 anos respectivamente.

Lisandra deixou os papéis na TV em 1996 e disse que era um sonho se dedicar à família. "Eu também tinha esse sonho de formar uma família, cuidar dos meus filhos, ter esse tempo para eles e para mim. Claro que em alguns momentos batia uma dúvida, um arrependimento. Evitava assistir às novelas", contou ao Extra.

Ela contou que quando tinha contato com atrizes que estavam fazendo sucesso pensava que poderia ser ela ali.

"Às vezes, estava com um filho no colo e via Flávia Alessandra e Adriana Esteves, que eram minhas companheiras, começamos praticamente juntas, e pensava que eu poderia estar ali. Torcia muito por elas. Mas tinha aquela pontinha de ter deixado algo para trás", admite.

Lisandra acredita que pela prioridade para a família deixou de dar atenção para suas vontades em alguns momentos. "Eu desempenhei o papel de mãe praticamente 24 horas e esqueci um pouquinho de mim também. Voltar ao trabalho me deu novas possibilidades e estou aí para continuar", disse.

O retorno à carreira artística veio somente em 2012, na novela Salve Jorge. Desde 2015, ela é casada com Gustavo Fernandes.

A atriz ficou conhecida por seus papéis nas novelas Meu Bem Meu Mal (1990), De Corpo e Alma (1992) e Quatro Por Quatro (1994).