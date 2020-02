BBB: Marcela e Daniel trocaram carícias e dormem no Quarto do Céu

O clima de amor está no ar na casa do Big Brother Brasil. Na tarde desta quinta-feira (20), enquanto parte das sisters dormiam no Quarto do Céu após o almoço, Daniel e Marcela se acomodaram no local.

O casal aproveitou para trocar beijos e carícias. Logo depois, os dois pegaram no sono.

Mais tarde, os brothers foram para o jardim e treinaram suas habilidades com uma catapulta.

"Do lado de fora há uma catapulta, treinem. Vocês têm uma hora", informou o Big Boss. Todos foram para o jardim, e Pyong orienta: "Vamos fazer uma fila todos e cada um treina uma vez".

A ferramenta vai ser usada durante a prova do líder.