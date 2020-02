BBB20: Daniel é acusado de assediar Gizelly e internautas pedem expulsão

Mais um caso de cancelamento na internet e pedido de expulsão no BBB20. A edição histórica, como é chamada pela direção do programa, tem acumulado pedidos de expulsão de participantes por causa de assédio em relação às sisters. Dessa vez, Daniel Lenhardt é acusado de ter assediado Gizelly.

Enquanto ela estava deitada em uma cadeira na grama, Daniel chega e coloca a mão na perna, próximo ao bumbum da sister. Ela tira a mão do brother. Em seguida, Daniel já estava deitado e deu um abraço nas pernas de Gizelly. A mão direita do brother ficou parada no bumbum de Gi durante alguns segundos e ele ainda deu um tapinha antes de recolher os braços.

Por causa das cenas, a hashtag "Daniel expulso" está entre os trends do Twitter nesta terça-feira (25). "O Daniel não é diferente de nenhum dos homens daquela casa, é só mais um escroto", escreveu uma internauta.