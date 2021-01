BBB21: após brigas, Projota se oferece para pagar psicóloga para Lucas

Em uma conversa emocionante durante a madrugada deste domingo (31), o rapper Projota ofereceu apoio ao ator Lucas Penteado e que pode pagar um tratamento psicológico para ele fora da casa. A conversa aconteceu após as discussões envolvendo o ator na festa Herança Africana, na sexta-feira (29).

"Você foi falar com a psicóloga. Te ajudou de alguma forma? Porque se te ajudou, eu pago uma psicóloga lá fora, caso você não tenha essa grana", disse. Lucas não conteve as lágrimas e agradeceu a ajuda. "Vai ajudar muito. Só o que você está falando, não é nem só o fato de falar 'eu pago'. É o fato de você ir atrás da ajuda", explicou, enquanto chorava.

Projota disse que percebeu que tem algo de estranho no comportamento do colega de confinamento. "É óbvio que não é normal o que está acontecendo com você. Tem alguma coisa dentro de você que você não controla. Todo mundo percebeu isso. Para quem está lá fora deve ser óbvio também. Que sirva de lição para as pessoas que estão lá fora e estão passando por algo parecido. Que essas pessoas busquem tratamento, busquem ajuda. O primeiro passo é não querer ser assim", disse o cantor.

Veja o trecho:

Conversa Lucas e Projota - parte 11



❤️???????? pic.twitter.com/gcEyclDv32 — Projota ???? (@Projota) January 31, 2021

Projota relembrou algumas atitudes do colega e disse que ele se apresentou agressivo, incluindo "apontando o dedo na cara dele. "Não faça mais com nenhuma mulher o que você com as meninas aqui da casa", aconselhou.

No início da conversa, o rapper pontuou que não entendeu o comportamento de Lucas durante a festa e disse que ele foi recebido com amor por todas as pessoas da casa. "Ainda estou tentando entender as coisas que aconteceram aqui ontem. Não sei o que aconteceu com você. Quem está lá fora está vendo tudo, eu não. Agora, os relatos das pessoas sobre a forma como você agiu com elas são fortes, são atos de manipulação."

Ele disse ainda que estava decepcionado com o ator, mas que achava que deveria falar com ele. "Eu me decepcionei muito com você. Por vários motivos das coisas que aconteceram aqui, mas me sinto responsável, na obrigação de vir falar com você. Porque sei da contribuição que meu trabalho teve na sua formação pessoal. Eu acredito nisso. A partir do momento que entrei por aquela porta, te vi, te dediquei meu amor. De graça", pontuou Projota.