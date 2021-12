Beats apresenta suas apostas para o Natal

Conhecida pelos fones de ouvido estilosos e de alta qualidade, a Beats by Dre já lança suas apostas para o Natal. A primeira delas é um dos seus principais lançamentos de 2021, o Beats Studio Buds, que analisamos aqui na coluna. Totalmente sem fios com cancelamento ativo de ruído (ANC), além da conexão simplificada tanto para dispositivos Apple quanto Android, ele pode reproduzir até oito horas de som (cada um) e o estojo de transporte garante mais duas cargas adicionais. Em modelos preto, vermelho e branco, custa cerca de R$ 1.799.

Já o Beats Flex é voltado para a galera que faz atividade física e curte ouvir música enquanto isso. Segundo a empresa, o fone 'se ajusta confortavelmente aos ouvidos e seu design ergonômico proporciona alívio da pressão e garantia de som nítido e claro. O cabo flex-form, que une os dois fones, é fabricado com o resistente Nitinol, conhecido como "o aço que tem memória"'. Em amarelo cítrico, cinza-névoa e azulincandescente, custa R$ 899 na loja da Beats.

Uma outra aposta é a Beats Pill+, a versão da empresa para as caixinhas acústicas que fazem sucesso no Verão. O produto, segundo a Beats, tem alcance dinâmico e alta definição em todos os tons. Sua bateria garante mais de doze horas de reprodução e leva só três horas de carregamento para estar completa. O valor é na mesma pegada dos outros produtos: R$ 1.299, com opções em preto, branco e vermelho.