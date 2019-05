Bel Borba terá estátua em praça pública na Espanha

O artista visual baiano Bel Borba inaugura no Paseo de Recoletos em Madri (Espanha), no próximo domingo (12 de maio), uma escultura permanente em bronze chamada Os Refugiados. A obra é uma homenagem aos refugiados e foi encomendada pela Prefeitura da capital espanhola.

O Paseo de Recoletos é uma das zonas principais da cidade. Em conjunto com o Paseo Del Prado (onde fica o Museu del Prado) e o Paseo de La Castellana, forma o principal eixo da capital espanhola. Lá ficam a Biblioteca Nacional, o Palácio do Marquês de Salamanca e a Praça do Descobrimento.