Bi do Atlético define representantes baianos nos torneios de 2023

O futebol baiano já sabe quem serão seus representantes nas próximas edições da Copa do Nordeste, Série D do Brasileirão e Copa do Brasil. As presenças foram definidas após o Campeonato Baiano de 2022, que terminou com o bicampeonato do Atlético de Alagoinhas.

Por ter sido o vencedor do estadual, o Carcará se garantiu na fase de grupos do Nordestão pelo segundo ano seguido. A vaga direta também está assegurada ao Bahia, mesmo que tenha sido eliminado precocemente do Baianão. Isso acontece já que o Esquadrão é o clube local melhor posicionado no ranking da CBF.

Já o Vitória, que também deu adeus ao torneio estadual na fase de grupos, terá que disputar a pré-Copa do Nordeste pelo segundo ano seguido. A lembrança, porém, não é boa. Ano passado, o Leão caiu para o Botafogo-PB nos pênaltis, depois de empate em 2x2, e ficou de fora do regional em 2022.

O Jacuipense, vice-campeão do Baianão, se juntará ao rubro-negro na repescagem do regional.

Além das vagas na Copa do Nordeste, o fim do campeonato estadual também definiu os representantes locais na Copa do Brasil e na Série D do ano que vem.

Os três melhores posicionados do Campeonato Baiano deste ano se garantem no mata-mata nacional, assim como o Bahia e o Vitória. São eles: o vencedor, Atlético de Alagoinhas; o vice, Jacuipense; e o Bahia de Feira, que teve a terceira melhor campanha.

Os times baianos também têm direito a três vagas na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e o critério é o mesmo: o top 3 do Baianão deste ano fica com a classificação para a Série D de 2023.

Vale lembrar, porém, que o Carcará, o Leão do Sisal e o Tremendão já disputam a competição em 2022. Caso algum deles consiga o acesso para a Terceirona, a vaga será repassada a outro representante baiano, nesta ordem: Barcelona de Ilhéus (4º colocado do Baianão), Juazeirense (7º) e Doce Mel (8º).

O Cancão de Fogo, aliás, também está na atual edição da Série D, e pode conseguir se classificar para a Terceira Divisão ao fim da temporada.