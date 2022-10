Bienal retorna com investimento de R$ 5 milhões, 150 marcas e 100 autores; saiba como se inscrever

Depois de um hiato de nove anos, a Bienal do Livro Bahia volta a acontecer, de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events, que também é a organizadora do evento no Rio de Janeiro. Recebendo um investimento de pouco mais de R$ 5 milhões, a expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades para adultos, adolescentes e crianças. Mais de 150 marcas expositoras e stakeholders do mercado editorial estarão presentes no evento, que terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil. A programação terá mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes e de estímulo e produção de conhecimento.

Impacto econômico

Para garantir o êxito do evento, a GL Events planejou um aporte de investimento ainda mais robusto no retorno da Bienal do Livro Bahia. A empresa, uma multinacional francesa de negócios e entretenimento fundada em 1978, é responsável também pela Bienal Internacional do Livro Rio e pela administração do próprio Centro de Convenções Salvador. Só de passagens aéreas para a capital baiana serão emitidos mais de 100 trechos, e, em seis dias de evento, sete hotéis de Salvador serão ocupados com mais de 150 diárias. Ressalte-se que essa conta inclui apenas a equipe de organização e os participantes da programação cultural.

Venda de ingressos

A partir desta quarta-feira (dia 5), os ingressos para a Bienal do Livro Bahia 2022 já poderão ser adquiridos, antecipadamente, por meio do site oficial do evento: www.bienaldolivrobahia.com.br. A entrada inteira custa R$ 20, enquanto a meia entrada tem o valor de R$ 10. Durante os dias do evento, de 10 a 15 de novembro, haverá também bilheteria física fixa no próprio local, no Centro de Convenções Salvador.