Boa para festa e uso doméstico, LG XBOOM RN9 prima por multifuncionalidade

Semana passada falamos da LG XBOOM Go PK7 e como ela funciona bem para festas menores, como aniversários em tempos de pandemia. Desta vez, vamos tratar a 'irmã mais velha' dela, a LG XBOOM RN9.

A diferença já começa no tamanho, claro. Enquanto a PK7 é uma caixinha que a pessoa transporta carregando com uma das mãos, a RN9 é um 'monstro' de 33cm x 105,6cm x 36,8cm (LxAxP), com mais de 20kg. Obviamente, uma senhora caixa de som, dotada de um conjunto de alto falantes composto de 2 Woofers de 8 polegadas e 2 Tweeters com 1 polegada, podendo chegar a 2.000W RMS.

Entre seus principais atrativos, na nossa opinião, estão a qualidade de áudio, a possibilidade de plugar um instrumento musical e um microfone juntos, a função karaokê, as luzes multicoloridas e os atributos em conexão com o app da LG.

No aspecto qualidade de som, a RN9 oferece, nas equalizações de fábrica, uma gama maior que os tradicionais Rock/Pop/Classic/etc. Rolam opções mais inovadoras e próximas aos ritmos da terra, como axé, sertanejo, samba, funk, entre outros. Uma equalização própria também é possível, claro. Apesar de ser um equipamento com maior foco nos médios e agudos, um reforço nos graves é possível com a função Bass Blast.

Com microfone plugado, a função karaokê se vira bem eo usuário pode até gravar seus dotes artísticos, caso coloque um pendrive. E também colocar efeitos na voz. Em relação aos instrumentos, obviamente a RN9 não substitui um amplificador específico, mas dá pra fazer um voz e violão de boa.

As luzes multicoloridas dão um toque bem especial na caixa e podem ser controladas tanto pelo controle remoto como pelo smartphone. Neste último, as possibilidades são maiores, incluindo sincronização de até três flashes de câmera dos celulares com a batida da música. Tudo com muita facilidade e praticidade no uso.

Com o app LG XBOOM, é possível fazer scratches e colocar efeitos (flanger, phaser, etc.) nas músicas, como um DJ, gravar vinhetas e mandá-las para a caixa e conectar até três smartphones para controlar a execução das faixas.

Outra função interessante, que torna a caixa mais utilizável dentro de casa, é tecnologia que permite a possibilidade de conexão com TVs, seja por cabo óptico ou, exclusivamente nos televisores da LG, em modo sem fio. É possível também 'copiar' pendrives e ouvir rádio.

Conclusão

Em suma, a LG XBOOM RN9 é um produto bastante útil se você gosta de música executada com qualidade, adora inventar sobre as músicas e ser 'o DJ' das festas. Dentro de casa, o aparelho consegue ser utilizado também no dia a dia, ajudando a dar um up no som de filmes, séries e shows, por exemplo, quando vistos na TV, caso você não possua um home theater. O valor encontrado por aí, corresponde. É possível encontrar a caixa, em média, por R$ 1.800, com descontos caso a compra seja à vista.