Boi é encontrado dentro do porta-malas de um Uno no interior do Ceará; vídeo

Um boi foi encontrado dentro de um veículo abandonado na fazenda Melancia, no município de Russas, a 171,1 km de Fortaleza, por volta das 21h30min dessa terça-feira, 14. O animal foi retirado de dentro do carro e foi solto nas dependências da fazenda.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), o veículo em que o bovino de grande porte foi encontrado apresentava registro de roubo. O seguro do automóvel foi acionado, mas não foi possível identificar o proprietário. O momento do resgate do animal foi gravado:

????BRASIL: Boi é furtado e colocado dentro do porta-malas de carro, no interior do Ceará.



pic.twitter.com/AS1IPvIe91 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

Bovino de grande porte é encontrado dentro de carro em Russas

A nota da PM diz que o animal se trata de um bovino de grande porte, mas não especifica qual a espécie dele. A veterinária Luzia Natthalia diz que, pelas imagens divulgadas, é difícil dizer se o animal se trata de um boi ou um touro.

Ela, no entanto, explica que o “touro possui os chifres maiores e mais robustos, e a cauda é maior e mais grossa comparada a do boi”.

“Em relação à pelagem, eles não seguem uma norma propriamente dita, mas, normalmente, os touros possuem manchas escuras. Já os bois, em sua grande maioria, vão possuir manchas na tonalidade marrom clara”, complementa.