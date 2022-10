Boleiro dos orixás: conheça o confeiteiro que aposta na produção de bolos afro-religiosos

Desde os seus 15 anos, Rick Blanco (@_rick_blanco) se interessou pelo mundo da confeitaria ao decidir fazer sozinho um bolo surpresa decorado com glacê real para comemorar o aniversário da mãe. Porém, suas lembranças na cozinha já traziam um certo encantamento com a memória de assistir escondido, ainda criança, sua avó fazendo um bolo de tapioca. Das festinhas de família até se profissionalizar e ir em busca de cursos mais avançados de confeitaria, foi na umbanda - sua religião - que ele se tornou o boleiro dos orixás.

“Quando pequeno, aprendi com minha avó Janete a ter fé nos orixás e buscar na natureza a força dessas divindades. São bolos que faço de forma respeitosa e tentando trazer, ao máximo, essa essência. Comecei a ir postando minhas produções nas redes sociais e os filhos de santo de outras casas e nações gostaram muito e passaram a me procurar para fazer os bolos em suas comunidades de axé”, conta.

O ateliê fica no bairro de Mussurunga e costuma atender a diversos terreiros em Salvador, Região Metropolitana e no Recôncavo Baiano. Desde o início do ano, Rick já produziu mais 80 bolos para eventos religiosos, movimentando em média R$ 40 mil a 45 mil.

“Tive a oportunidade de fazer os bolos para celebrar as posses das Ialorixás do Terreiro da Casa Branca e também do Ilê Asé Opô Afonjá. Em cada bolo busco me conectar com o sagrado e pensar numa forma de como passar essa energia. Meu trabalho é uma maneira de defender a fé que eu acredito e professo”.

Foi com R$ 140 que tudo começou. Rick comprou os primeiros materiais, bicos de confeitar, formas de alumínio, rolinho e um alisador. “Fui muito na cara e na coragem vendo vídeos pela internet, lendo livros de receitas. Afinal sou de Oxum e melhor cozinheira não há. Com o tempo, busquei mais cursos que me qualificaram como cake designer, ou melhor, decorador de bolos”.

Os pedidos mais comuns são bolos com o orixá decorado na frente em uma modelagem 2D, com efeito em 3D. O valor fica em torno de R$ 810 para um bolo que pode servir de 60 a 65 fatias. “São oito camadas de massa fofinha e sete de um recheio bem cremoso. O diferencial em um bolo religioso é o respeito pela energia que representa. É entender que existe um sagrado e que esse bolo é servido primeiro a eles e depois aos convidados na festa. Na minha produção uso minhas guias, contas e amuletos, sempre em oração e cantando cantigas que correspondem a essa energia. Busco trazer a fundo tudo que o orixá em questão simboliza”, comenta.

Uma dessas produções foi um bolo com Obaluayê esculpido que o confeiteiro fez para o terreiro que é filho. “Todo o bolo era comestível, inclusive, as palhas da costa que fiz manualmente. E foi um trabalho gigantesco tentar reproduzir o bolo. Lembro que quando cheguei com ele para a festa, todo mundo estava pensando que era uma imagem de gesso, pois ficou extremamente realista. Foi com esse bolo que tive certeza que era isso que eu queria fazer”.

Bolos de Axé

Filho de santo de Mãe Almeirinda de Nanã e Xangô, dirigente da Fraternidade Umbandista Cavaleiros de Aruanda (Fuca), Rick destaca que mesmo na confeitaria existe um desafio grande em vencer a intolerância religiosa.

“Ser um confeiteiro independente exige muita perseverança. Mas, existe uma intolerância religiosa e um preconceito que sinto de maneira muito sutil, através de alguns comentários infelizes. Desde quando comecei a levantar essa bandeira religiosa pude ver alguns ‘unfollows’ nas redes sociais. Cada bolo para mim é um grito de ancestralidade”.

A produção é única, como reforça Rick: “Busco conectar a espiritualidade com a decoração artística, como forma de resistência e vivacidade para as religiões de matriz africana. Converso com meu cliente e gosto de saber o que essa divindade representa para ele”, pontua.

O boleiro também dá aulas de bolos decorados e de flores de açúcar, tanto para quem está começando quanto para profissionais que desejam se especializar mais.

“Tudo envolve muito estudo. Todo dia surge uma nova e eu já quero treinar e aplicar em alguma composição. Com o espaço do ateliê, além de ampliar a produção dos bolos e da equipe, a vontade é trazer profissionais de outras cidades e qualificar mais confeiteiros. Ou seja, formar uma rede de apoio e de crescimento. Há espaço para todo mundo”, completa.





A RECEITA DE RICK

. Primeiro é preciso ter coragem para enfrentar as mudanças.

. Segundo, persistência. “Não é fácil empreender”, reforça Blanco.

. Terceiro, estudo. “Busque se especializar cada vez mais”, diz.

. Quarto, paciência. Quem empreende precisa saber lidar com isso.

. E o quinto, amor pelo o que faz.“Ame o que você acredita”, aconselha.





QUEM É

Rick Blanco é confeiteiro especializado em bolos afro-religiosos e flores de açúcar.