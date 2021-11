Bolso cheio: Michael Jordan é eleito o atleta mais bem pago da história

Colocar Michael Jordan como um dos maiores jogadores de basquete da história não é novidade para ninguém. Mas a lenda do Chicago Bulls e hexacampeão da NBA também reina em uma outra lista que reúne grandes nomes do esporte: a de atletas mais bem pagos da história. Segundo a Sportico, site especializado em esportes e finanças, Jordan acumulou, ao longo da carreira como atleta, 2,62 bilhões de dólares em receitas. Ao lado do golfista Tiger Woods (US$ 2,1 bilhões), foram os únicos esportistas a ultrapassar a marca dos 2 bilhões de dólares.

O site detalha que, de toda essa quantia, apenas 6% dela é fruto dos contratos de Jordan como jogador do Chicago Bulls e Washington Wizards. Uma das maiores fontes de renda do jogador vem de suas parcerias comerciais, como a que fechou com a Nike, ainda quando era jogador. Mesmo após quase duas décadas aposentado, Michael Jordan ganhará até o fim de 2021 pelo menos 150 milhões de dólares apenas com royalties pagos pela empresa esportiva.

Em termos de comparação, a Sportico explica que Michael Jordan ganhou mais 4 milhões de dólares em salários anuais em apenas duas temporadas, das 15 que ele jogou profissionalmente. Mas, desde sua aposentadoria em 2003, a Nike pagou mais de 1 bilhão de dólares com os royalties. O jogador tem uma marca própria dentro da Nike, a Jordan, que já ultrapassou as barreiras do basquete e estampa a camisa do Paris Saint-Germain nesta temporada, por exemplo.

A lista de atletas milionários segue com outras figuras do golfe além de Tiger Woods. Os veteranos Arnold Palmer (US$1.5 bilhão) e Jack Nicklaus (US$1.38 bilhão) também estão na lista, mas com a atualização e correção da inflação ao longos dos anos, os ex-golfistas caem no ranking. E aí surge o primeiro futebolista da lista: Cristiano Ronaldo.

O craque português, atualmente no Manchester United, tem seus negócios a parte do futebol e acumula uma riqueza de 1,12 bilhão de dólares, sendo perseguido pelo lutador de boxe Floyd Mayweather (US$ 1.08 bilhão). Principal concorrente de Cristiano dentro dos campos, Lionel Messi também tem seu lugar garantido nessa seleta lista, ocupando a 5ª posição empatado com outra lenda do esporte, LeBron James. O argentino e o norte-americano possuem uma fortuna de 1,05 bilhão de dólares acumulados ao longo da carreira.



A lista da Sportico ainda tem Michael Schumacher (US$1.13 bilhão), Roger Federer (US$ 1 bilhão) e David Beckham (US$ 880 milhões), por exemplo.