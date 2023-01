Bolsonarista Fátima Tubarão, que ia 'pegar o Xandão', é presa em operação da PF

Conhecida como "dona Fátima Tubarão", Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, foi presa nesta sexta-feira (27), em Santa Catarina, na terceira fase da Operação Lesa Pátria. A ação executada pela Polícia Federal mira a identificação e cumprimento de mandados contra bolsonaristas radicais que participaram do ataque à sedes dos Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.

Fátima Tubarão aparece em um vídeo debochando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na gravação ela diz "vamos para a guerra. Vou pegar o Xandão". Xandão é a forma como os apoiadores do ex-presidente se referem ao ministro. Moraes está à frente de inquéritos que apuram atos antidemocráticos e de produção sistemática e veiculação de fake news.

Fátima Tubarão tem diversos perfis nas redes sociais e utilizava as redes para propagar informações antidemocráticas. também defendeu o voto impresso e o bloqueio de estradas após o resultado das eleições em outubro de 2022.

Depois que viralizou com o vídeo gravado no dia de terro na Praça dos Três Poderes, também passou a ser de conhecimento público a condenação de Fátima por tráfico de drogas, a partir de uma ocorrência registrada em 2014. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina descreve como Fátima foi descoberta por PMs que faziam vigília na região, conhecida pelo tráfico de drogas em Tubarão, cidade de Santa Catarina.

Ela foi condenada a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto. Após recorrer, a pena foi diminuída para 3 anos e 10 meses em restrições de direitos e prestação de serviços à comunidade.