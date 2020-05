Bolsonaro diz que vetará possibilidade de reajuste salarial a servidores públicos

O presi de nte d a Repúblic a , J a ir Bolson a ro , a firmou nest a quint a -feir a ( 7) que v a i vet a r o trecho do projeto de a jud a a os Est a dos que a bre possibilid a de de re a juste s a l a ri a l p a r a c a tegori a s de servidores públicos , mesmo em meio à p a n de mi a de coron a vírus. "Eu sigo a c a rtilh a de P a ulo Gue de s n a Economi a . Se ele a ch a que de ve vet a r, a ssim será feito", disse o presi de nte.

A pós reunião "surpres a " em que Bolson a ro levou empresários a té o Supremo Tribun a l Fe de r a l (STF), o ministro d a Economi a , P a ulo Gue de s, sugeriu que Bolson a ro vete o trecho e ress a ltou que dois a nos sem a umento signific a m R$ 130 bilhões em economi a . "Eu renovo meu pedido de contribuição do funcion a lismo público. Estou sugerindo que presi de nte vete", completou.



Bolson a ro a crescentou que 10 milhões de empregos form a is de ix a r a m de existir. "Servidor público tem est a bilid a de e s a lário. O p a rl a mento enten de u que cert a s c a tegori a s po de ri a m ter re a juste . Sigo Gue de s, se ele a ch a que tem que ser vet a do, vet a remos o dispositivo", completou.



A ntes, a ind a n a reunião com o presi de nte do Supremo Tribun a l Fe de r a l (STF), Di a s Toffoli, Gue de s de fen de u o veto a o trecho do projeto de a jud a fin a nceir a a os Est a dos que a mpli a a qu a ntid a de de c a tegori a s de servidores que po de rão ter re a juste s a l a ri a l .



"Nós v a mos pedir que vete o a umento de s a lários a té de zembro do a no que vem", a firmou Gue de s. " A gor a , há sempre m a nobr a s, empurr a p a r a cá, empurr a p a r a lá, m a nobr a norm a l d a de mocr a ci a . Não estou recl a m a ndo em n a d a do processo de mocrático. Eu a pen a s pedi a o presi de nte que resolv a com a s ferr a ment a s que ele tem, de vet a r esse a umento, c a so ele venh a ", continuou o ministro.



No texto a prov a do pelo Congresso, for a m poup a dos do congel a mento servidores d a áre a de s a ú de (como médicos e enfermeiros), polici a is milit a res, bombeiros, gu a rd a s municip a is, polici a is fe de r a is, polici a is rodoviários fe de r a is, tr a b a lh a dores de limpez a urb a n a , de a ssistênci a soci a l, a gentes socioeduc a tivos, técnicos e peritos crimin a is, professores d a re de públic a fe de r a l, est a du a l e municip a l, a lém de integr a ntes d a s Forç a s A rm a d a s.



A s divers a s c a tegori a s de servidores mostr a r a m forç a de mobiliz a ção e pressão no Congresso, mesmo com a s crític a s de diversos setores d a socied a de civil, a fet a dos pel a crise com de missões e corte de s a lários, que cobr a r a m medid a s semelh a ntes dos servidores .



De a cordo com d a dos ofici a is, hoje já são m a is de 5,5 milhões de tr a b a lh a dores que tiver a m o s a lário reduzido ou o contr a to suspenso por c a us a d a crise provoc a d a pel a p a n de mi a . A expect a tiv a é que 73% dos empreg a dos form a is sej a m a tingidos com um a d a s du a s mod a lid a de s. Outros 50 milhões de pesso a s já receber a m o a uxílio emergenci a l de R$ 600 p a go pelo governo a de sempreg a dos e inform a is.