Bolsonaro é internado em hospital dos EUA, diz colunista

Vivendo nos Estados Unidos desde que deixou a presidência da República, Jair Bolsonaro foi internado nesta segunda-feira (9)no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos na região de Orlando, na Flórida. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal 'O Globo', ele alega estar com fortes dores abdominais.

Não há detalhes sobre o estado de saúde do político.

O ex-presidente sofre constantemente com problemas na região abdominal desde a facada de 2018. A mais recente internação foi em novembro do ano passado, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

A internação de Bolsonaro acontece um dia após atos terroristas depredarem os prédios do Planalto, do Supremo e do Congresso.