Bolsonaro não vai para canonização de Irmã Dulce na Itália

O presidente Jair Bolsonaro não vai para a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que será a primeira santa brasileira, no próximo domingo (13). Segundo o colunista Ricardo Noblat, de Veja, a decisão de não viajar foi influenciada pela opinião da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

De acordo com o colunista, Bolsonaro resolveu não ir porque a mulher é contra, por motivos religiosos. Michelle é evangélica. A cerimônia no Vaticano será celebrada pelo Papa Francisco.

No lugar de Bolsonaro, viaja o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai em um jatinho da FAB com poucos lugares, ao invés de usar um Boeing presidencial. A intenção, diz Noblat, é mostrar insatisfação com a Igreja Católica por conta do Sínodo da Amazônia. O evento acontece até o fim do mês, em Roma, reunindo cardeais, bispos e outros religiosos.

Bolsonaro também não vêm à cerimônia em homenagem à canonização em Salvador, no outro domingo (20), na Arena Fonte Nova. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, nesta quarta-feira (9), que informou que a desistência ocorreu "em decorrência de ajustes na agenda".

De acordo com o órgão, a participação é impossível porque seriam necessários "ajustes em voos da agenda internacional sequenciais ao compromisso que ocorreria na Bahia". Isso porque Bolsonaro partiria de Salvador e iria direto para Tóquio, no Japão, onde fará um tour por cinco países da Ásia e Oriente Médio.