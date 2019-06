Bom retrospecto marca histórico da Seleção em Porto Alegre

A seleção brasileira terá na próxima quinta-feira (27), na Arena do Grêmio, a oportunidade de vivenciar mais uma partida importante em Porto Alegre. O Brasil vai entrar em campo pelas quartas de final da Copa América, contra adversário ainda indefinido, e com um retrospecto muito favorável na capital gaúcha, com direito a vitórias sobre rivais badalados e aproveitamento acima de 90%.

Em 16 jogos na cidade, o Brasil ganhou 15 vezes e perdeu somente uma, em um amistoso para a Argentina por 2x0, no Beira-Rio, em 1970. Em todas as outras passagens pela capital gaúcha, inclusive por competições oficiais, a seleção brasileira se deu bem. Um dos capítulos mais importantes dessa trajetória foi em 2001, quando atravessava uma fase crítica nas Eliminatórias.

A Seleção vinha de três partidas seguidas sem vencer no classificatório para o Mundial da Ásia, havia acabado de fracassar na Copa das Confederações e na Copa América, além de mudar de técnico. Luiz Felipe Scolari substituiu Emerson Leão e estreou com derrota para o Uruguai, em Montevidéu, mas logo na rodada seguinte conquistou um resultado importante no estádio Olímpico. O Brasil venceu o Paraguai por 2x0, gols de Marcelinho Paraíba e Rivaldo, e conseguiu se recuperar.

Na década de 1990 a cidade recebeu outras três partidas importantes. O primeiro jogo depois de conquistar o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, em 1994, foi na capital gaúcha. Em dezembro daquele ano, no Olímpico, o Brasil bateu a Iugoslávia por 2x0 em amistoso (gols de Viola e Branco) e usou pela primeira vez a camisa amarela com quatro estrelas no peito.

No estádio do Inter, o Beira-Rio, o Brasil teve vitórias marcantes na década de 1990 contra rivais de peso. Em 1992, a então campeã mundial Alemanha perdeu por 3x1 em amistoso. Luís Henrique, Bebeto e Jorginho marcaram os gols da seleção brasileira. Anos depois, em 1999, o estádio presenciou uma grande atuação do meia Rivaldo contra a Argentina.

O jogador do Barcelona marcou três vezes na vitória por 4x2, no feriado de 7 de setembro. Ronaldo anotou o outro gol. A partida valeu como uma revanche, pois dias antes a Argentina havia vencido o Brasil por 2x0 em um encontro em Buenos Aires.



Jogos em Porto Alegre:

1969 - 2x1 no Peru, amistoso no Beira-Rio

1970 - 0x2 para a Argentina, amistoso no Beira-Rio

1972 - 3x2 no Paraguai, amistoso no Beira-Rio

1981 - 3x0 na Bulgária, amistoso no Olímpico

1985 - 3x1 no Chile, amistoso no Beira-Rio

1987 - 1x0 no Paraguai, amistoso no Olímpico

1992 - 3x1 na Alemanha, amistoso no Beira-Rio

1994 - 2x0 na Iugoslávia, amistoso no Olímpico

1999 - 4x2 na Argentina, amistoso no Beira-Rio

2001 - 2x0 no Paraguai, pelas Eliminatórias, no Olímpico

2005 - 4x1 no Paraguai, pelas Eliminatórias, no Beira-Rio

2009 - 3x0 no Peru, pelas Eliminatórias, no Beira-Rio

2013 - 3x0 na França, amistoso na Arena Grêmio

2015 - 1x0 em Honduras, amistoso no Beira-Rio

2017 - 2x0 no Equador, pelas Eliminatórias, na Arena Grêmio

2019 - 7x0 em Honduras, amistoso no Beira-Rio