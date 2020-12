Boninho convida Mariana Rios para participar do BBB 21, diz jornal

A atriz e apresentadora Mariana Rios pode fazer parte do Big Brother Brasil 21. Ela foi convidada por Boninho para integrar a edição que estreia em janeiro e vai reunir novamente participantes famosos e anônimos na mesma edição.

A atriz tem uma boa relação com o diretor do reality. Os dois já trabalharam juntos quando ela foi repórter do The Voice Brasil e também quando participou da primeira temporada do "Popstar", ambas produções comandadas pelo global. De acordo com informações do Jornal Extra, a negociação segue em sigilo, mas, nos bastidores, ela já é dada como nome certo no reality show.

Nesta semana, Mariana terminou o noivado com o empresário Lucas Kalil, com quem ficou por dois anos. A atriz e cantora engravidou no meio desse ano e perdeu o bebê pouco depois.

Outra candidata a uma vag ano BBB 21 é Jeniffer Nascimento, atriz que atua como repórter do The Voice Brasil.