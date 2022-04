Bonocô é a via onde os motoristas mais foram multados em 2021; veja ranking

Motoristas foram multados 487,8 mil vezes na capital baiana só no ano passado, segundo dados disponibilizados pela Transalvador. As infrações mais cometidas foram limites de velocidade superior ao permitido em até 20% e estacionamento irregular. Entre todas as vias da cidade de Salvador, a Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô) foi onde mais multas foram aplicadas. No total, foram 26,7 mil no sentido centro da cidade.

Para a especialista em trânsito Cristina Aragón, a grande quantidade de multas na Bonocô pode ser explicada pelo fluxo intenso e fiscalização eletrônica. “Ela tem um tráfego bem pesado, são muitos veículos porque é praticamente uma das entradas da cidade”, diz. A via liga a BR-324 ao bairro do Comércio.

Cristina afirma ainda que a Av. Mário Leal Ferreira deveria ter um limite de velocidade menor do que o atualmente permitido, de 70km/h, por conta da passagem de pedestres no local. “Existem muitas comunidades ali e as pessoas acessam o canteiro central para utilizar como área de lazer”, acrescenta.

Em 2020, a Bonocô também esteve presente na lista das vias que mais registraram infrações cometidas, mas em quarto lugar. Neste ano, a avenida teve um acréscimo de 33% em relação ao ano passado, quando 18 mil multas foram aplicadas.

Figurando em segundo e terceiro lugares no pódio, estão a Av. Presidente Castelo Branco (22,9 mil) e a Av. Octávio Mangabeira (21,9 mil). As duas são recorrentes em número de multas porque aparecem na lista de 2020. A primeira delas mante o segundo lugar por dois anos consecutivos, enquanto que a segunda saltou do sétimo para o terceiro.

Confira a lista completa das multas aplicadas em 2021:

Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido centro - 26.760 infrações Av. Presidente Castelo Branco, sentido Comércio - 22.976 Av. Octávio Mangabeira - 21.930 Rua João Gomes, sentido Ondina - 19.722 Av. Paulo VI, sentido orla - 14.293 Av. Presidente Costa e Silva - 9.826

Vias que mais registraram multas em 2020:

Av. Paulo VI, sentido orla - 15.504 infrações Av. Presidente Castelo Branco, sentido Comércio - 19.932 Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido centro - 18.007 Rua João Gomes, sentido Ondina - 9.948 Av. General Graça Lessa, sentido Av.Bonocô - 9.050 Av. Luís Eduardo Magalhães, sentido Av. Paralela - 6.954 Av. Octávio Mangabeira - 5.722 Av. Dorival Caymmi, sentido orla - 5.381

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.