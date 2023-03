Bracell lança projeto em parceria com universidades baianas

Com o objetivo de estreitar relações com a comunidade científica, instituições de ensino e estimular a aprendizagem, a Bracell lançou a Jornada Acadêmica 2023, uma ação voltada a talentos universitários. A iniciativa abrange visitas técnicas, palestras, presença em feiras de estágio e eventos, projetos de pesquisa e desafios acadêmicos, dentre outros. Inicialmente, a ação está sendo levada à Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Unijorge e Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Bahia, Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Sergipe, e Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

As atividades programadas para este ano têm foco principal nas engenharias Florestal, Química, Mecânica, Elétrica e de Produção. No futuro, as iniciativas serão ampliadas para outras áreas de formação. Priscilla Reuter, gerente de Recursos Humanos da Bracell, diz que a Jornada foi estruturada para identificar e desenvolver novos talentos. “Queremos atrair e fomentar o conhecimento e a empregabilidade da nossa região. Além do conteúdo técnico apresentado nas visitas e palestras, teremos também workshops sobre carreira, diversidade e inclusão, currículo, competências profissionais e dinâmicas de recrutamento e seleção para promover informações importantes do mercado”, destaca.

Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel, a Bracell mantém uma fábrica no Polo de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A principal matéria-prima da indústria é o eucalipto cultivado de modo sustentável em 38 municípios do litoral norte, agreste e recôncavo da Bahia. Atualmente, a empresa gera mais de 4.500 empregos diretos e indiretos na região nas atividades florestais, industriais, logísticas e administrativas. Por conta do perfil de suas operações, a empresa tem forte demanda de profissionais de áreas como engenharia florestal, engenharia química, de produção, mecânica e elétrica.

Além da fábrica na Bahia, a Bracell possui uma unidade industrial no município de Lençóis Paulista, São Paulo. Juntas, as unidades da Bahia e de São Paulo tem capacidade para produzir, anualmente, 2 milhões de toneladas de celulose kraft (para papel) e celulose solúvel (para tecidos, cosméticos, medicamentos, alimentos, pneus, tintas, telas de LCD e diversas outras aplicações).

Confira a programação

10 de março: palestra Gestão de Carreira - Campus da UFRB, Cruz das Almas

20 de março: Feira de Trabalhabilidade – Campus I da Uneb, no Cabula, em Salvador

11 de abril: visita técnica de estudantes de engenharias da Unijorge, em Salvador, à Bracell

19 de abril: Oficina de Carreiras com o time de desenvolvimento da Bracell, na Unijorge, em Salvador

Abril e maio: visitas técnicas do curso de Engenharia Florestal da UFRB à Bracell