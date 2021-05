Brasil bate o Canadá e garante a 3ª vitória na Liga das Nações

Com três vitórias em três jogos, a seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a primeira semana da Liga das Nações sem perder. Depois de vencer a Argentina e os Estados Unidos por 3 sets a 0, neste domingo (30) o Brasil enfrentou um jogo duro e bateu o Canadá por 3 a 1 - com parciais de 25/17, 25/20, 22/25 e 27/25 -, em Rimini, na Itália.

No terceiro confronto pelo campeonato que faz parte do calendário anual da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), a seleção masculina enfrentou maior equilíbrio nesta primeira semana e saiu vitoriosa. O ponteiro Douglas foi o jogador que mais pontuou pelo time nacional, com 22 acertos. Logo depois da partida, ele fez uma análise do desempenho da equipe.

"Enfrentamos um jogo difícil, sem dúvida, e considero isso positivo para o nosso time. Sabíamos que o Canadá tinha um time forte e fazer partidas neste nível só fazem o grupo amadurecer cada vez mais. Além disso, conseguimos rodar um pouco mais o time, o que também é fundamental para a sequência do campeonato, que ainda é muito longo", disse Douglas.

O ponteiro da seleção brasileira ainda comemorou a vitória e já direcionou o foco para os próximos dias da Liga das Nações. "Estou feliz pela superação e, claro, pelo resultado. Agora é focar nos treinos nos próximos três dias para vir ainda mais forte para a segunda semana", complementou.

Depois dos três primeiros jogos, a seleção brasileira terá três dias de descanso e treinamentos para a segunda rodada da Liga das Nações. Os próximos adversários serão França (nesta quinta-feira), Japão (sexta) e Sérvia (sábado).