Brasil e Peru se reencontram por vaga na final da Copa América

Brasil e Peru reeditam, nesta segunda-feira (5), a final da última edição da Copa América. Dessa vez, as duas equipes se encontram novamente em busca de uma vaga na decisão do torneio. O jogo, pela semifinal, será às 20h, no estádio Nilton Santos, conhecido como o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Quem avançar encara o vencedor de Argentina x Colômbia, partida que acontece na terça-feira (6), às 22h, no Mané Garrincha. A final está marcada para o sábado (10), às 21h, no Maracanã.

Encarar o Peru tem sido algo recorrente para o Brasil. Este será o sexto confronto entre as duas equipes de 2019 para cá. O mais recente foi no dia 17 de junho, na primeira fase desta Copa América, e a seleção canarinho se deu melhor: aplicou o resultado de 4x0, com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison, também no Engenhão.

O Brasil tem um retrospecto favorável contra o adversário. Com Tite, disputou seis partidas contra os peruanos, venceu cinco e perdeu uma (a única, aliás, amistosa). Marcou 18 gols e só sofreu três. No geral, em quase 90 anos do confronto, são 34 vitórias do Brasil, nove empates e somente cinco triunfos peruanos.

A seleção brasileira busca seu décimo título de Copa América. O Peru, por sua vez, conquistou a competição duas vezes.

Para a partida desta segunda-feira (5), a principal dúvida da equipe do técnico Tite é o substituto de Gabriel Jesus, expulso nas quartas de final contra o Chile. Não faltam opções ofensivas, mas a questão tática sofrerá impacto. Isso pois, no último jogo, o camisa 9 foi escalado pelo lado direito do ataque, com Firmino centralizado, Richarlison na esquerda e Neymar com funções mais de armação.

Sem Jesus, é possível que Tite opte pela entrada de Gabriel Barbosa ou Everton Cebolinha no ataque. Ou, ainda, que coloque Lucas Paquetá ou Everton Ribeiro no meio.

Em entrevista no domingo (4), o treinador não quis dar pistas da escalação. "Vamos ter composição com dois articuladores e dois médios. Essa é a ideia. Se ele é de lado, de centro, não vou falar porque é estratégia nossa. O que é mais importante é enaltecer o trabalho dessa equipe toda", falou Tite.

Alex Sandro não vem treinando nos últimos por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve seguir fora.

Na seleção peruana, Ricardo Gareca também tem dúvidas. O atacante André Carrillo, que atua mais aberto pela direita, levou vermelho na partida com o Paraguai, e não há um jogador com as mesmas características disponível no elenco.

Entre as opções, é provável que Cueva seja deslocado para o setor, e o treinador promova a entrada de Luis Iberico ou Marcos López.

"Vai ser o jogo da vida deles. Semifinal de Copa América, jogo contra o Brasil na nossa casa. Vão buscar fazer um grande jogo, equipe com uma consistência grande, eles também tentam jogar. Temos que estar preparados para tudo: gramado, clima, a equipe deles, se vier jogando, se defendendo mais. Vamos nos preparar para que não sejamos surpreendidos e possamos sair com a vitória", disse o volante Fred.