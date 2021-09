Brasil encara o Chile com 12 desfalques e mistério na escalação

O Brasil vem sendo implacável nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. A Seleção venceu todos os seis jogos disputados, sendo a líder da tabela e única com 100% de aproveitamento. A campanha perfeita terá mais um desafio nesta quinta-feira (2), quando a equipe enfrenta o Chile, às 22h, no estádio Monumental de Santiago. Será a primeira das três partidas de uma conturbada Data Fifa.

Cerca de 10 dias depois do técnico Tite anunciar os 25 jogadores para a rodada tripla, a liga que organiza o Campeonato Inglês, a Premier League, informou a decisão de não liberar os atletas, por causa da quarentena obrigatória na volta ao Reino Unido.

O veto causou o corte de nove brasileiros: Alisson, Fabinho e Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton) e Raphinha (Leeds).

Na última quarta-feira (1º), a lista de desfalques aumentou. O Zenit, da Rússia, solicitou o retorno do meia Claudinho e do atacante Malcom, visando a partida contra o Chelsea, no dia 14. Os dois estavam integrados ao grupo, mas não embarcaram para Santiago.

Há também o caso de Matheus Nunes, do Sporting. A CBF diz que o meia não se apresentou devido “à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal” - mas a ausência deve ser por uma vontade do jogador de defender a seleção portuguesa no futuro.

Assim, sem 12 dos 34 convocados, Tite deve manter a base da equipe que jogou na Copa América, porém com algumas mudanças forçadas. Apesar dos desfalques, o treinador não quis lamentar. Ao invés disso, valorizou a oportunidade que pôde dar a jogadores que não estavam na lista inicial, como Edenílson e Hulk.

“Temos um grupo de 40, 50 atletas, que monitoramos constantemente. São atletas de alto nível, com qualidade técnica, que estão suficientemente habilitados para vir à Seleção e apresentar o seu melhor futebol. Fomentamos a competição leal. Quanto melhor for o desempenho, o outro atleta vai ter que elevar esse padrão. Essa é a nossa ideia”, afirmou Tite.

Escalação

Como sempre, o treinador fez mistério sobre a equipe que deve mandar a campo diante do Chile. Na quarta, véspera do confronto, a CBF TV transmitiu apenas o aquecimento dos jogadores, um período no qual não foi possível ver qualquer esboço do time.

“Não vou dar a equipe que deve iniciar. Foram muitos problemas que tivemos. Resolvi segurar escalação, treinar a equipe e estabelecer a estratégia para fazermos um grande jogo”, disse o comandante.

Uma possível equipe tem: Weverton, Daniel Alves, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Gabigol e Matheus Cunha (Hulk).

Depois de enfrentar o Chile, o Brasil faz dois jogos em casa: domingo (5), contra a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, e na quinta-feira da semana que vem, dia 9, contra o Peru, na Arena Pernambuco.