Brasil faz 5x0 no Peru e se garante nas quartas da Copa América

O futebol que a torcida brasileira esperava da Seleção demorou três rodadas para aparecer na Copa América. Se ainda não é o futebol-arte, foi mais que suficiente para o Brasil golear o Peru por 5x0 neste sábado (22), sem dificuldade, e confirmar a classificação para as quartas de final e o primeiro lugar do grupo A. Os gols foram marcados por Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian na Arena Corinthians, em São Paulo.

Agora, o Brasil espera a definição dos outros grupos para saber o adversário nas quartas de final, que será o terceiro colocado do grupo B ou C. O duelo vai acontecer na próxima quinta-feira (27), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Peru acabou superado pela Venezuela - que avançou em segundo lugar graças à vitória de 3x1 sobre a Bolívia - e vai ter que esperar os outros resultados para saber se avançará como um dos dois melhores terceiros colocados.

Para vencer e convencer, Tite mudou o ataque brasileiro. Depois de dois jogos, David Neres e Richarlison foram sacados e deram lugar a Gabriel Jesus e Everton na escalação inicial. As mudanças demoraram para surtir efeito e, mais uma vez, a Seleção começou em ritmo meio lento e com dificuldade para furar o bloqueio peruano.

A sorte brasileira começou a mudar aos 11 minutos, em um lance de bola parada. Na cobrança de escanteio, Thiago Silva raspou de cabeça para o meio da área e Casemiro testou. A bola bateu na trave e voltou para o próprio camisa 5 mandar para as redes e abrir o placar.

Sete minutos depois, o goleiro peruano deu uma baita ajuda ao Brasil. Gallese tentou sair jogando rápido e chutou em cima de Firmino. A bola bateu na trave e voltou para o atacante brasileiro, que ainda driblou Gallese antes de fazer 2x0.

Em vantagem, o Brasil passou a jogar solto, explorando as jogadas pelo lado com o atacante Everton. E foi em uma desses lances que saiu o terceiro gol. Aos 31 minutos, "Cebolinha" recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou forte. Um golaço sem chance para o goleiro Gallese.

Atordoado, o Peru quase não incomodou no primeiro tempo. O único lance de perigo aconteceu aos 43 minutos, quando Trauco recebeu na grande área e soltou a bomba. A bola foi para fora.

Conta fechada

O Brasil voltou para o segundo tempo com o mesmo futebol solto da primeira etapa. Incomodando a defesa peruana, não demorou muito para o quarto gol sair. Na jogada iniciada por Daniel Alves, o baiano fez a primeira tabela com Arthur, tocou para Firmino e recebeu livre para encher o pé e estufar as redes, aos 8 minutos.

Com o placar garantido, Tite aproveitou para fazer mudanças e testar opções no time. Alex Sandro entrou no lugar de Filipe Luís, Allan na vaga de Casemiro e Willian no lugar de Coutinho. O quinto gol saiu aos 45 minutos do segundo tempo: Willian bateu de fora da área, no cantinho, e fez um belo gol.

Antes do apito final ainda deu tempo de Gabriel Jesus perder um pênalti. Derrubado por Gallese na área, ele mesmo foi para a cobrança, mas o goleiro peruano pegou. O gol perdido não fez falta.