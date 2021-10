Brasil registra 492 mortes por covid em 24h; total é de 597.292

O Brasil registrou nesta sexta-feira, 1º, 492 mortes por covid-19, elevando para 597.292 o total de vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 17.984 casos do coronavírus. Com isso, o número de diagnósticos positivos agora é de 21.443.761. A média móvel de óbitos por covid é de 513. O indicador tem o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19.

Nos últimos dias, ao menos dez Estados estão enfrentando problemas para atualizar e divulgar estatísticas sobre a pandemia de covid-19. A instabilidade teve início há três semanas, quando o Ministério da Saúde fez mudanças na plataforma E-SUS Notifica, onde são registrados os testes positivos de infecção pelo coronavírus.

Secretarias estaduais de Saúde informaram ao consórcio de veículos de imprensa que tiveram de refazer os scripts que automatizam a consolidação dos dados a cada dia. O E-SUS Notifica é alimentado por municípios e profissionais de unidades de saúde em todo o País. Diariamente, as secretarias extraem dessa base de dados um "retrato" da pandemia em cada Estado.