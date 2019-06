Brasil supera Paraguai nos pênaltis e está na semifinal

Hoje não, hoje não, hoje não! A história dos confrontos entre Brasil e Paraguai na Copa América não tem sido generosa com os brasileiros nos últimos anos, mas não hoje. Na noite desta quinta-feira (27), na Arena do Grêmio, a Seleção Brasileira bateu os paraguaios nos pênaltis por 4x3, espantou a zica e garantiu a classificação às semifinais do torneio. Gabriel Jesus marcou o gol que colocou o Brasil na próxima fase.

Agora, a Seleção espera pelo vencedor de Argentina x Venezuela, que se enfrentam hoje, no Maracanã, para saber quem vai encarar na próxima terça-feira (2), no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Paraguai, se despede da Copa América com o jejum de quatro anos sem vencer na competição.



Nas últimas duas vezes em que esteve nas quartas de final da Copa América, o Brasil pegou os paraguaios pela frente e acabaram sendo eliminados nos pênaltis. Foram dois empates no tempo normal: 0x0 na edição de 2011, na Argentina, e 1x1 no Chile, em 2015. Mas ontem, o Brasil entrou em campo destinado a mudar esse estigma. Mas não foi lá tão fácil.



O primeiro tempo do Brasil foi um resumo do que o time apresentou na fase de grupos. Com mais posse de bola, a Seleção dominou o Paraguai, mas apresentou dificuldade na criação. Tentando explorar as jogadas pelo lado de campo, o time brasileiro não conseguiu furar o bloqueio paraguaio no primeiro tempo. Quando saiu de cara com Gatito, Firmino chutou fraquinho e facilitou a defesa.



O mesmo Firmino teve outra boa chance aos 22 minutos. Na jogada errada da defesa paraguaia, Coutinho roubou e deixou o atacante em boa posição, mas ele não conseguiu fazer o domínio e perdeu a chance de finalizar.

O Paraguai, por sua vez, tinha proposta clara: buscar o gol nas jogadas de contra-ataque. A melhor chance da equipe foi Derlis González. O atacante do Santos recebeu lançamento livre dentro da área e chutou forte. Alisson evitou o gol.

Antes do fim da primeira etapa o Brasil criou outra boa oportunidade em jogada individual de Everton. A bola sobrou livre para Daniel Alves na entrada da área, mas o lateral se enrolou e não conseguiu finalizar.

Ataque contra defesa

Precisando marcar gols para evitar os pênaltis, o Brasil voltou com Alex Sandro no lugar de Filipe Luís. O que não mudou foi a capacidade do ataque brasileiro em desperdiçar as chances. Coutinho recebeu na entrada da área e, desequilibrado, não conseguiu mandar com força.



Aos 9 minutos, Firmino escapou em velocidade e foi derrubado por Balbuena. O árbitro marcou pênalti, mas, após a revisão do árbitro de vídeo, voltou atrás. Deu falta na entrada da área e expulsou o zagueiro paraguaio. Na cobrança, Daniel Alves soltou a bomba, mas Gatito fez a defesa.



Com um homem a menos, o Paraguai se fechou ainda mais e o jogo passou a ser um duelo de ataque contra defesa. Aos 24 minutos, Arthur pegou a sobra na entrada da área e soltou o pé. Gatito apareceu para salvar o Paraguai outra vez. Tite deu ainda mais poder ofensivo ao time colocando Willian no lugar do volante Allan. Mas foi em nova jogada de Everton que o gol quase saiu.



No lance individual, o Cebolinha deixou dois na saudade e cruzou. Coutinho não conseguiu cabecear, mas a bola sobrou para Gabriel Jesus, que dentro da área, perdeu um gol incrível. Dois minutos depois foi a vez de Everton bombardear Gatito e ver o goleiro fazer outra boa defesa. Nome do jogo, o goleiro paraguaio voltou a aparecer com linda defesa na cabeçada de Alex Sandro. Já o chute de Willian passou por Gatito, mas explodiu na trave.



Por conta das paralisações, o árbitro deu sete minutos de acréscimos. Em um dos raros momentos ofensivos, o Paraguai desceu em contra-ataque e o zagueiro Escobar recebeu livre, mas chutou fraco e ganhou apenas o escanteio.



No último minuto, Coutinho teve a chance de tirar o zero do marcador, mas o chute dentro da grande área desviou na defesa e foi para fora. Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.



Nas cobranças, Alisson começou pegando o chute de Gustavo Gómez. Enquanto isso, Willian, Marquinhos e Coutinho converteram para o Brasil. Na quarta cobrança, Firmino mandou para fora. No último chute do Paraguai, Derlis González também desperdiçou a cobrança.



A bola do jogo então sobrou para Gabriel Jesus. O camisa 9 bateu no canto direito de Gatito, balançou as redes e classificou o Brasil às semifinais depois de 12 anos sem alcançar essa fase.