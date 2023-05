Brasil tem um expulso, goleia Tunísia e avança no Mundial sub-20

O Brasil confirmou o seu favoritismo e derrotou a Tunísia por 4x1 nesta quarta-feira (31), pelas oitavas de final do Mundial sub-20, confirmando a sua presença na etapa seguinte da competição. Após um primeiro tempo tranquilo, em que terminou com a vantagem de dois gols, a etapa final teve contornos dramáticos.

Com um homem a mais, a Tunísia pressionou o time de Ramón Menezes e chegou a ter um gol anulado. Já no final, o time brasileiro marcou duas vezes e determinou a goleada.

A seleção brasileira enfrenta agora Israel, que carimbou a vaga ao superar Gâmbia por 1x0 em seu jogo das oitavas de final. O encontro da próxima fase da competição está marcado para o sábado, em San Juan.

Na partida, o Brasil abriu o placar logo aos dez minutos. Principal nome da equipe enquanto esteve em campo, Marcos Leonardo foi derrubado na área pelo goleiro. Ele mesmo foi para a cobrança da penalidade e fez 1x0. O centroavante do Santos também deu a assistência para o segundo gol.

Ele executou uma boa jogada pelo meio e achou espaço para a penetração do volante Andrey. O jogador do Vasco entrou na área e, com um toque de categoria, chutou na saída do goleiro e ampliou a vantagem aos 31 minutos da etapa inicial.

Com a partida sob controle, o Brasil se complicou no final por falta de concentração. Arthur saiu jogando errado na defesa e Robert Renan, que era o último homem, fez a falta e foi expulso no final do primeiro tempo.

Com um homem a mais, os tunisianos dominaram as ações do duelo. Aos 20 minutos, o técnico Ramón Menezes tornou clara a sua intenção de segurar o resultado ao sacar Marcos Leonardo e Sávio para tornar a seleção brasileira mais compacta em seu campo de defesa. A estratégia de somente se defender quase foi castigada aos 31 minutos.

Aouani foi lançado na direita, fez o domínio e mandou no canto do goleiro brasileiro Kaike assinalando 2x1. O gol, no entanto, teve checagem do VAR, e o juiz anulou o gol tunisiano alegando um toque de mão.

A pressão seguiu, mas num contra-ataque, Matheus Martins recebeu passe de Marlon Gomes e fez 3x0 aos 45. Nos acréscimos, em novo contragolpe, Andrey arrancou livre e bateu na saída do goleiro para estabelecer a goleada. A Tunísia ainda descontou antes do apito final com Ghorbel fechando o placar em 4 a 1 em favor dos brasileiros.