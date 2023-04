Brasileira que morreu após cair de prédio em Buenos Aires nasceu em Salvador

A brasileira Emmily Rodriguez, que morreu na Argentina, nasceu em Salvador. Ela morreu após cair de um prédio na área nobre de Buenos Aires, na quinta-feira (30). Ela foi encontrada nua, na área térrea do edifício.

O apartamento onde ela estava, no sexto andar, era o empresário Francisco Sáenz Valiente. Ele foi preso por suspeita de homicídio, mas a polícia ainda investiga o caso. Ainda não se sabe se ela caiu ou foi jogada da janela.

Segundo o canal argentino Todo Noticias, Emmily estava na Argentina há bastante tempo e tinha o Documento Nacional de Identidade (DNI) do país. Não há informações se ela tinha familiares no país.

Já segundo os jornais "Clarín" e "La Nación", na quinta-feira Emmily jantou com o empresário e outros amigos. Depois do encontro, ela e pelo menos outras duas mulheres foram até o apartamento de Francisco, que fica no bairro do Retiro. Uma das mulheres foi identificada como a brasileira Juliana Magalhães Mourão, de 37 anos.

Na sexta-feira (31), por volta das 9h, um morador do prédio ligou para a polícia informando a presença de um corpo no andar térreo.