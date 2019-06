Brasileiras vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil começou muito bem a disputa do Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Nesta sexta-feira (28), no primeiro dia de competição, quatro duplas femininas entraram em quadra e todas venceram os seus jogos de estreia. Os triunfos foram de Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca, Carol Solberg/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixas.

O primeiro time brasileiro a jogar foi Fernanda Berti/Bárbara Seixas e a vitória sobre as mexicanas Revuelta e Orellana foi por 2 sets a 0 (21/14 e 21/12), pelo Grupo L. "Foi um primeiro jogo bom para adquirirmos ritmo de competição, nos soltarmos. As mexicanas não rodam tanto o Circuito Mundial, então tivemos que estudar bastante, mas me senti muito bem na estreia", disse Bárbara.

A próxima partida de Fernanda Berti e Bárbara Seixas acontecerá apenas na segunda-feira (1º/7) contra as eslovacas Dubovcova e Strbova, que também venceram na estreia as outras adversárias do grupo, as finlandesas Lahti e Parkkinen.

Ágatha e Duda, atuais líderes do ranking do Circuito Mundial, também começaram bem. Elas venceram na estreia as cubanas Leila e Maylen por 2 sets a 0 (21/15 e 21/12). "Começar com o pé direito é muito bom, fizemos um jogo muito bom na estreia, isso é importante também, dá ritmo para a sequência das partidas da chave. Temos muita informação de outras duplas, mas as cubanas disputam poucos torneios do circuito, tínhamos apenas dois vídeos delas", comentou Duda. As duas agora enfrentam as japonesas Ishii e Murakami no domingo (30).

Apontadas como favoritas em eleição com os técnicos dos times que disputam o Mundial, Ana Patrícia e Rebecca largaram na disputa do Grupo D sem dificuldades. Elas superaram Judith Hakizimana e Charlotte Nzayisenga, de Ruanda, por 2 sets a 0 (21/10 e 21/9). "Nosso time jogou muito concentrado, mesmo sendo um duelo em que o nível técnico era mais baixo, mantivemos o foco para não deixar o ritmo cair. Fizemos uma boa partida, nos comunicando bem, ajudando uma a outra, foi um bom começo, mas sabemos que ainda tem muitos mais pela frente, foi só o primeiro passo", destacou Ana.

O próximo compromisso de Ana Patrícia e Rebecca no torneio será no domingo contra as alemãs Bieneck e Schneider, que perderam na estreia para as espanholas Liliana e Elsa Baquerizo.

Fechando a participação brasileira feminina nesta sexta-feira, Carol Solberg e Maria Elisa tiveram uma vitória tranquila contra as nigerianas Ikhiede/Nnoruga pelo Grupo J: 2 sets a 0 (21/11 e 21/7). "Quando temos poucas informações sobre o outro time, que não disputa o Circuito Mundial, temos que focar em nosso saque. Fizemos isso muito bem e é o que nossa dupla tem de melhor. Temos que levar isso para os próximos jogos. Fomos aos poucos identificando a movimentação, ataques e posicionamento delas, conseguimos controlar bem para sair com essa vitória na estreia", declarou Maria Elisa.

Carol Solberg e Maria Elisa voltam à quadra também no domingo contra as alemãs Laura Ludwig, atual campeã mundial, e sua parceira desde o início do ano, Meg Kozuch.

O Mundial acontece a cada dois anos e é a principal da temporada de 2019 do vôlei de praia, rendendo pontos à corrida olímpica brasileira. Os jogos desta sexta foram válidos pela fase de grupos, que segue até terça-feira (2). As duplas femininas folgam nesse sábado (29) - apenas times do naipe masculino entrarão em quadra.