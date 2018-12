Brasileiros conhecem caminho na Copa Libertadores de 2019

Além da Copa Sul-Americana, a Conmebol realizou também o sorteio da Copa Libertadores de 2019 nesta segunda-feira (17). Assim como a Sula, a competição terá final em jogo único, em Santiago, no Chile, programado para 23 de novembro.



Na fase preliminar, Atlético-MG e São Paulo decidem em casa a segunda eliminatória contra o Danúbio, do Uruguai, e Talleres, da Argentina, respectivamente. Se passarem, ainda precisarão superar outra eliminatória para chegar na fase de grupos.



O Inter está no Grupo A, junto com o River Plate, Alianza Lima e um time da pré-Libertadores. O Cruzeiro encara Emelec, Huracán e Deportivo Lara, da Venezuela. Já o Flamengo terá como rivais Peñarol, LDU e um time boliviano a ser definido ainda.



O Palmeiras mede forças com San Lorenzo, Junior de Barranquilla e um time da pré-Libertadores. O Athletico-PR enfrenta Boca Juniors, Jorge Wilstermann e Tolima. O Grêmio joga contra Universidad Católica, Rosario Central e um time da pré-Libertadores.