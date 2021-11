Briga entre torcedores do Galo e do Athletico interrompe partida

A vitória do líder Atlético-MG contra o Athletico Paranaense por 1x0, na tarde desta terça-feira (16), na Arena da Baixada, ficou marcada por um momento de tensão nas arquibancadas. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o árbitro Sávio Pereira Sampaio precisou interromper a partida por conta de uma confusão no anel superior, envolvendo torcedores do Galo e outros do Furacão.

Separados por uma divisória de vidro, alguns se apoiavam tentando passar por cima da barreira, e um torcedor do Athletico chegou a ameaçar bater com um objeto em formato de barra. Após alguns minutos de conflito, seguranças do estádio e policiais militares chegaram para controlar a situação.



Ao portal ge.globo, a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) informou que teve um torcedor detido. Ele assinou um Termo Circunstanciado por "provocação de tumulto".

Com gol marcado por Zaracho no fim do 1º tempo, o Atlético-MG segue firme rumo ao título brasileiro e chegou aos 71 pontos. Já o Athletico Paranaense, permanece na segunda página da tabela, na 11 ª posição, com 41 pontos. Os donos da casa jogaram com o time reserva, priorizando a final da Copa Sul-Americana que acontece no sábado (20).



Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta o Juventude no sábado, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O Athletico, que tem a decisão contra o Red Bull Bragantino no final de semana, enfrenta o São Paulo apenas na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).