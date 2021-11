Bruno Fernandes comete erro e irrita torcida do United nas redes

Se o clima entre a torcida do Manchester United e a equipe já não é das melhores após a sequência de resultados negativos, o meio-campista do clube, Bruno Fernandes, cometeu uma gafe e deixou o clima ainda mais tenso nas redes sociais. A equipe de assessoria do português, adorado por boa parte dos torcedores dos Red Devils, publicou uma imagem de jogadores do Arsenal em suas contas do Instagram e Twitter, o que gerou uma série de reclamações e questionamentos dos fãs.



A foto com os atletas do time rival e a legenda "boas vibrações" foi publicada tanto no Instagram, quanto no Twitter, onde Bruno tem mais de oito milhões de segudores, somando as duas redes. A foto também foi postada pela conta do brasileiro que joga nos Gunners, Gabriel Martinelli, o que indica um possível erro da empresa de assessoria que presta serviço aos atletas, que teria trocado as contas na hora da postagem. A imagem foi apagada pouco depois, mas foi o suficiente para que virasse alvo de críticas.

O momento para o equívoco também não era do melhores. Horas antes da publicação, o United havia perdido por 2 a 0 o clássico contra o Manchester City, válido pela 11ª rodada da Premier League.

Maybe get your PR team to switch accounts before posting Bruno. Especially after today. @B_Fernandes8 . #mufc. pic.twitter.com/yn9Sh9GIU4 — Colin (@Supermac82) November 6, 2021

Essa não é a primeira vez que uma postagem de Bruno Fernandes repercute mal com parte da torcida e da imprensa. Em setembro deste ano, após perder um pênalti na partida contra o Aston Villa, pelo campeonato inglês, o meia publicou uma carta pedindo desculpa aos fãs pelo erro na partida. Alguns torcedores se irritaram com a publicação do texto de Bruno. Uma das figuras a comentar sobre a situação na época foi o ex-jogador do United e comentarista da emissora inglesa Sky Sports, Gary Neville. Ele definiu como "embaraçosa" a ação da equipe de comunicação (PR na sigla em inglês).



"É embaraçoso! Eles precisam despedir seu pessoal de relações públicas, falar com alguma autenticidade e seguir em frente. Todos eles têm esses gerentes de comunicação, que estão criando personalidades que não existem!', escreveu Neville. O ex-zagueiro também definiu o gesto como uma ação para encobrir o erro do jogador: "A cultura de desculpas que está engolfando o futebol não teria problema se viesse de um lugar genuíno. No entanto, na maioria das vezes é uma cortina de fumaça e tática de diversão projetada para mascarar um desempenho de merda por especialistas", completou