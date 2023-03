Bruno Reis se reúne com Lula em Brasília para debater transporte público e saúde

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou nesta segunda-feira (6), junto a outros integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), de uma reunião com o presidente Lula, em Brasília. Na capital federal, o prefeito participa também de encontros com outras autoridades.

Um dos assuntos que estiveram em pauta com o chefe do Executivo nacional foi a dificuldade enfrentada pelos municípios com o transporte público.

“Explicamos ao presidente que o sistema de transporte está falido, que a tarifa não remunera mais o sistema. Ouvimos dele que precisávamos ter criatividade para enfrentar esse assunto, que a gente debatesse e buscasse alternativas para isso”, afirmou o prefeito da capital baiana.

Ainda no encontro com Lula, os prefeitos destacaram a importância de preservar tributos municipais, principalmente o ISS, no âmbito da reforma tributária. “É isso que faz com que os municípios tenham condições de resolver as demandas do dia a dia dos cidadãos”, explicou o chefe do Executivo soteropolitano.

“Com o presidente Lula, tratamos também da criação do Conselho Federativo, essa entidade na qual terão assentos prefeitos, governadores e o governo federal”, acrescentou Bruno. Em janeiro, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou a criação do Conselho da Federação, que reunirá associações de representação de municípios – entre elas a FNP – os chefes de Executivo estaduais e o presidente da República.

Saúde

Em reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, os gestores municipais discutiram interesses em comum, como o financiamento do SUS e o esforço para zerar uma fila de cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas – essa é uma demanda reprimida recorrente da pandemia.

“Consultamos o Ministério da Saúde para ver que tipo de apoio pode dar para a contratação de médicos, em especial pediatras e ginecologistas, que é uma dificuldade hoje para todos os prefeitos do Brasil”, relatou Bruno.

“Também houve demandas específicas da cidade que a gente tratou de forma rápida com a equipe, como o pagamento de alguns recursos que estão empenhados, a habilitação da nossa UPA Santo Antônio, na Cidade Baixa”, completou o prefeito.

Os integrantes da FNP ainda aproveitaram as reuniões com as autoridades federais para convidá-las a participar da Reunião Geral da Frente, que acontece na próxima semana, também na capital federal.