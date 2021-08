Caetano Veloso completa 79 anos e pede doação para profissionais da música

Um dos principais nomes da música brasileira no mundo, Caetano Veloso celebra mais um ciclo de vida neste sábado (7). Aos 79 anos de idade, o artista, que no fim do mês segue em turnê pela Europa, postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que faz um apelo em favor dos profissionais do setor que sofreram com o impacto da pandemia.



“Hoje é meu aniversário e se você quiser me dar um presente, peço doações pra ajudar a turma da música que está há mais de 1 ano sem trabalhar (técnicos, roadies, músicos e produtores). Muito obrigado a todos!“, escreveu Caetano. A ação é feita em parceria com a Associação Procure Saber.

Leia mais notícias do Alô Alô.