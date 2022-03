Camaçari recebe 4ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis

A 4ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis já tem data e local para acontecer. O evento, que é chancelado pela Federação Bahiana de Tênis, será organizado entre os dias 22 e 24 de abril, no Bahia Plaza Hotel, em Busca Vida, na cidade de Camaçari.

Serão disputadas Dupla Masculina e Feminina, Dupla Mista, categorias de veteranos e de juvenis. Entre os amadores, as categorias A, B e C. As provas terão como palco as seis quadras da Arena Fair Play e valem pontuação G1 no ranking estadual.

As inscrições estão abertas no site Tênis Integrado, com desconto para os filiados da Federação Bahiana de Tênis. A expectativa é de receber cerca de 200 atletas na etapa.

"Com apenas três dias de inscrições abertas, já temos quase 100 atletas. Nossa meta é ter 200, mas, diante do crescimento do Beach Tennis e do sucesso do nosso circuito, essa meta pode ser ultrapassada. A quarta etapa é muito bem localizada em um bairro excepcional como Busca Vida, bem próximo à capital, e com uma praia paradisíaca. Teremos toda infra-estrutura necessária para termos um ótimo evento", disse Adson Cordeiro, sócio da Fair Play Arena.

O Circuito Baiano de Beach Tennis .já passou por Salvador, Ilhéus e Feira de Santana. Estão previstas ainda mais oito etapas, em locais como Morro de São Paulo, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e na capital baiana.