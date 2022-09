Câmera flagra assalto a casal na frente de condomínio no Rio Vermelho; veja

Um casal foi assaltado na porta do condomínio em que mora, na rua Alagoinhas, no Rio Vermelho, na noite da quinta-feira (15). A cena foi flagrada por uma câmera de segurança.

Na gravação, é possível ver os dois chegando no portão do prédio. A chave do homem cai e, segundos depois, o assaltante chega com arma em punho. A mulher logo levanta os braços para mostrar que não vai reagir, enquanto o companheiro entrega carteira e celular.

O assalto não durou nem 15 segundos, mas foi o suficiente para gerar traumas nas vítimas. Um morador do prédio em que o casal mora, André Matos*, reside no local há mais de 25 anos e, nos últimos meses, tem visto o bairro ser alvo de assaltantes constantemente.

"Infelizmente, os assaltos vêm ocorrendo diariamente em uma rua outrora segura, que conta com segurança privada e onde está situada a icônica casa/ museu de Jorge Amado. Nunca vêm a pé porque na rua tem segurança privada. Então eles assaltam as partes que não têm segurança", explica.

O morador ainda suspeita que os assaltantes da noite desta quinta podem ter observado o casal pelo carro branco que passa logo no começo do vídeo e um deles soltou na frente, já esperando para cometer o ato. "Poucos metros pra cima tem um posto de guarda. Fica um segurança. Poucos metros abaixo, tem outro posto de guarda. Apesar de no vídeo você ver a pessoa a pé, na verdade, tudo indica que ela soltou do carro branco", opina.

Em nota, Polícia Militar informou que o policiamento no local tem sido intensificado, "inclusive com operações, com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço e o apoio das Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp Atlântico, que realiza constantes ações preventivas nas localidades".

Apesar do assalto ter sido registrado por câmeras de segurança, a PM informou que não houve acionamento para esta ocorrência. "O policiamento na região é realizado pela 12ª CIPM diuturnamente com o emprego de guarnições motorizadas, que fazem rondas ostensivas preventivas".

*Nome alterado a pedido do entrevistado