Câmeras flagram momento em que mulher rouba hóstias de igreja em Salvador

As câmeras de segurança da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, no Centro Histórico de Salvador, flagraram o momento em que uma mulher rouba as hóstias e outros objetos do sacrário.

O local foi arrombado por volta das duas horas da manhã de domingo (14). As imagens mostram uma mulher entrando na igreja com uma bolsa. No local, ela acende duas velas e abre o sacrário e retira as hóstias. A mulher passa cerca de 20 minutos dentro da Igreja.

Entre os objetos roubados estavam as hóstias que estavam em duas âmbulas (objetos dourados). Além disso, também foram roubados objetos em prata: quatro castiçais grandes, dois castiçais pequenos, três vasos grandes, três vasos pequenos, um vaso tulipa; além de 30 camisas do Senhor Bom Jesus dos Passos e a quantia de R$ 150.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial, onde também foi solicitado o Exame Pericial de Danos Materiais.

Por causa do roubo, a igreja prepara um "ato de desagravo", que deve ser divulgado nos próximos dias.

A Igreja Da Ajuda tem valor simbólico e histórico para a cidade. Foi a primeira construída entre os muros da cidade de Salvador. Sua construção atual data do ano de 1912, mas sua primeira sede, a Igreja Primitiva, data de 1549, erguida pelo Padre Manoel da Nóbrega e outros Jesuítas que vieram evangelizar o Novo Mundo.

O templo guarda relíquias como a imagem do altar principal, de Nossa Senhora d’Ajuda, que teria sido trazida de Portugal pela esquadra de Tomé de Souza em 1549. Na parede esquerda da igreja encontra-se o púlpito onde o Padre Antônio Vieira proferiu seus memoráveis sermões. Na parte mais alta da igreja, também aberta ao público, há um grande Vitral francês todo colorido com a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, uma das grandes surpresas desta construção.