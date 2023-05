Campanha da Propeg leva bronze em premiação internacional de publicidade

(Foto: Divulgação)

Pela primeira vez a Propeg recebeu um Clio Awards, em seus mais de 50 anos no mercado, pela campanha Second Chance, criada para a Responsa, organização decidada à reintegração social de pessoas que saem da prisão. A agência, que já acumula premiações nos principais festivais do mercado de publicidade, agora conquistou o bronze na categoria "Five Minutes Over" no Clio Awards 2023.



A ação vencedora traz um filme sobre a recolocação de egressos do sistema prisional ao mercado de trabalho, e o papel das empresas nesse cenário. O enredo é baseado em uma história real de um ex-detento que foi preso por roubo de carro e quando saiu da prisão após cumprir a pena enfrentou dificuldade para ser reinserido na sociedade. O final tem uma reviravolta do protagonista, Rodolfo Maturana, e traz o mote "Se você pode ser bom em algo, pode ser bom em algo bom".

A campanha evidencia o preconceito da sociedade e a dificuldade na aceitação das pessoas que foram detentas. O filme traz também informações sobre o trabalho da Responsa, que já atendeu 18 mil ex-presidiários e conseguiu empregar mais de 10 mil ex-egressos do sistema prisional brasileiro.

“Mais do que felizes com a conquista do prêmio, ficamos com a sensação de mensagem entregue. Não é mais uma campanha, na verdade, levamos um recado urgente para a sociedade”, diz Emerson Braga, CCO da Propeg.

Veja a peça: